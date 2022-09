Till Reiners am 27.9. in der PaderHalle

Till Reiners macht Comedy, die nicht peinlich ist. Er kommt ohne moralischen Zeigefinger aus, sucht das Politische im Privaten und fragt sich: „Wenn die Welt schlecht ist – warum funktioniert sie so gut?“ Till Reiners arbeitet sich an einer Antwort ab und scheitert.

„Flamingos am Kotti“ ist sein viertes Programm. Damit alle auf dem gleichen Stand sind: „Kotti“ ist das Kottbusser Tor in Berlin. Es gibt dort Drogen, Armut und immer einen, der gerade einen Hund nachmacht und ein Superman-Cape trägt, und bei dem man nie weiß: Psychose oder After-Hour? Außerdem sieht man manchmal einen Familienvater, der Dinkelkekse im Rossmann kauft, während vor dem Geschäft eine Frau auf dem Einrad „Gedichte für den Hausgebrauch“ anbietet – aber alle am Kotti wissen: Der Typ mit den Dinkelkeksen, der ist hier der Freak. Vergegenwärtigen wir uns: Für Flamingos sind Menschen Exoten mit verrückten Hälsen.

Jetzt sind Sie inhaltlich optimal vorbereitet – den Humor übernimmt Till Reiners. Sie müssen nur noch beherzt lachen. Verständnisfragen, kritische Anmerkungen: gerne in der Show äußern, wenn es nicht nervt.

Beginn: 19 Uhr