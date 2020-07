Tivoli-Wunderland öffnet am 10. Juli

Wenn am Freitag, 10. Juli, ab 14 Uhr in Paderborn-Schloß Neuhaus unmittelbar an der A 33 das Tivoli-Wunderland seine Pforten öffnet, ist Spaß für die ganze Familie garantiert. Auf fast 20.000 Quadratmeter locken auf dem Gartenschaugelände in dem bis Ende August geplanten Freizeitpark u.a. 15 Fahrgeschäfte und viele verschiedene Imbissstände. Die „Crazy Mouse XL“ Achterbahn, der Kettenflieger „Sky Dancer“ oder Bungee-Trampoline sind nur einige der Attraktionen, die ein authentisches Kirmeserlebnis garantieren. Klassiker wie Autoscooter und Musik-Express dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Das Tivoli-Wunderland ist am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 21 Uhr geöffnet.

Tickets und weitere Informationen gibt es hier:

http://tivoli-wunderland.de