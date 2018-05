Toast Hawaii am 27.5. in der PaderHalle

Mitten im Wirtschaftswunder träumen Richard und Maria von heißen Rhythmen unter südlicher Sonne, von gefährlichen Abenteuern in verrucht-verrauchten Bars und natürlich von der ganz großen Liebe. Marias Traum von einer Fernseh-Karriere und ihre Liebe zum Lehrling Richard stoßen auf den Widerstand ihres Vaters. Maria reißt aus und fährt zum Vorsingen ins Fernsehstudio. Als Richard und ihre Eltern ihr folgen, überschlagen sich die Ereignisse …

Die späten fünfziger und frühen sechziger Jahre werden in „Toast Hawaii“ vom zehnköpfigen Ensemble des „Theaters an der Niebuhrg“ stilecht auf die Bühne gebracht. Authentische Kostüme, eine liebevolle Ausstattung und natürlich die großen Hits dieser Zeit lassen die Ära des Wirtschaftswunders wieder lebendig werden.

Beginn: 16 Uhr