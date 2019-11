Torsten Zwingenberger am 28.11. in der Kulturwerkstatt

Basis der größtenteils improvisierten Musik ist der Blues, ergänzt um viele artverwandte Stile: Rock ’n‘ Roll, Rhythm ’n‘ Blues, Boogie Woogie oder Country – instrumentiert mit virtuosem Piano, perfektem Harp-Spiel und einer einzigartigen Blues-Stimme. Georg Schroeters (Piano, Gesang) Finger gleiten scheinbar wie von allein über die Tasten des Pianos, während er gleichzeitig mit einer Stimme zu faszinieren versteht. Kraftvoll, sanft, ekstatisch oder einfach nur schön – Stimme und Piano bilden eine perfekte Einheit, die das Publikum in seinen Bann zieht. Marc Breitfelder (Mundharmonika) beherrscht das „Mississippi saxophone“ in Perfektion. Durch eine selbst entwickelte Überblastechnik erreicht er Dimensionen auf der Mundharmonika, die Zuhörer und Kollegen aus aller Welt faszinieren. Mit Torsten Zwingenberger (Drums, Percussion) trifft auf die beiden Weltreisenden in Sachen Blues ein musikalischer Seelenverwandter, der bei aller stilistischer Vielseitigkeit nie seine Blueswurzeln aufgab, denn die sind für ihn wichtige Energiespender seines schöpferischen Wirkens am Schlagzeug. Jan Mohr (Gitarre) ist Kennern der europäischen Bluesszene, mit seinem vielschichtigen, ausdrucksstarken und einfühlsamen Gitarrenspiel natürlich längst ein Begriff.

Beginn: 20 Uhr