TriTube am 16. & 17.11. im DeelenHaus

Das erfolgreiche Format TriTube ist im November wieder in Paderborn zu erleben: Eddi Kleinschnittger (Drumset, Perkussion) und Uli Lettermann (Saxophon, Klavier) musizieren allein, zu zweit und vor allem mit digitalen Partnern. Sie holen sich berühmte Zeitgenossen per Video auf die Bühne und fordern sie zum Mitspielen auf. Al Jarreau, Daniel Barenboim, Chopin und Bobby Mc Ferrin erscheinen auf der Bühne, verwundert, was da mit ihnen geschieht. .. Lettermann und Kleinschnittger erproben eine Form des Musizierens in der digitalen Welt, in der das reale Musizieren und die Einbindung virtueller Elemente vollkommen neue Wege finden. TriTube versteht sich als „Tribute“ an große Vorbilder. Und es ist der Spaß am gemeinsamen Musizieren mit großartigen Musikern auf höchstem Niveau. Bei diesem Konzert stellen Lettermann und Kleinschnittger auch neue Stücke vor, die hier erstmals präsentiert werden.

Tickets erhalten Sie im Paderborner Ticket-Center und im MedienHaus Paderborn unter Tel. 05251/6991850 oder ticket@deelenhaus.de.

Beginn: jeweils 19.30 Uhr