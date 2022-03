Truck Stop am 6.3. in der Paderhalle

Das Warten hat ein Ende! Nach der Corona Zwangspause kehren Truck Stop wieder auf die Bühne zurück. Dann aber zupft ein neuer Mann den Bass: Uwe Frenzel übernimmt den Platz von Uwe Lost, der sich nach über 44 Jahren von Truck Stop verabschiedete, aber weiterhin mit der Band verbunden bleibt. Im Gepäck hat die Band eine erfrischende Mischung aus Klassikern und neuen Hits. Das sind u.a. „Ich möcht‘ so gern Dave Dudley hör’n“, „Take it easy“, „Der Wilde, wilde Westen“ und natürlich die Titelmelodie der erfolgreichen TV-Serie „Großstadtrevier“. Auf keinen Fall fehlen dürfen die Hits der letzten Alben „Männer sind so“, „Die Party geht weiter“, „Ein Stückchen Ewigkeit“ und der typisch norddeutsche Song „Moin, Moin“.

Bei den Konzerten gehen Truck Stop back to the Country-Roots: ehrlich, handgemacht und immer mit Spaß und großer Spielfreude.

Beginn: 20 Uhr