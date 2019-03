Trümmerkind und Grenzgänger am 12.3. in der Bonifatius Buchhandlung

Die mit mehreren Preisen ausgezeichnete, in Bielefeld lebende Schriftstellerin Mechtild Borrmann verbindet Spannung und Zeitgeschichte. In „Trümmerkind“ wird ein Mord aus dem Hamburg von 1946/1947 erst Jahrzehnte später aufgeklärt und dabei anhand von zwei Familien eine ganze Zeitgeschichte erzählt. In „Grenzgänger“ geht es um Heimkinder in den 50er und 60er Jahren. Es ist die Geschichte einer Frau, einem ehemaligen Heimkind, die an Gerechtigkeit glaubt und daran verzweifelt.

Die Lesung findet im Rahmen der Paderborner Literaturtage statt.

Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt: 5,- €