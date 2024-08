Typically Tina am 28.8. vor der Stadtbibliothek

Die „Typically Tina Show“ ist eine energiegeladene Hommage mit Karin Bello als Tina Turner, begleitet von 2 Tänzern. Karin Bello, eine erfahrene Musical-Darstellerin und ein wirklich seltenes Talent, begann ihre Karriere als Balletttänzerin am Pasadena Dance Theatre in Los Angeles, bevor sie die Rolle der Gigi in der Londoner West End-Produktion von Miss Saigon übernahm. Viele Jahre lang trat Karin weiterhin in verschiedenen Musicalproduktionen im West End auf, bevor sie ihr Herz und ihre Seele in die Rolle der energiegeladenen Tina Turner warf. Sie schmettert 80er-Hits wie „What’s Love Got To Do With It“, „Simply The Best“ und „Addicted to Love“, bevor sie mit dem Publikum die ikonische Hymne „Let‘ Stay Together“ singt.

Beginn: 19.30 Uhr

Karten: www.freiluft.theater/domfestspiele