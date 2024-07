Über (S) Leben … vom 28. bis 31.7. in der Gaukirche

Eine beeindruckende Ausstellung mit Kunstwerken von Menschen des SKM – Kath. Verein für soziale Dienste in Paderborn e.V. erwartet die Libori-Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr in der Gaukirche. Die City Pastoral Paderborn, der SKM und die Pfarrei St. Liborius laden vom Sonntag, den 28. Juli ab 17 Uhr, bis Mittwoch, den 31. Juli in die Gaukirche ein. Eine Menge ist hier in den Kunstwerken „Über (S) Leben“ erfahrbar und regt zum Nachdenken an, mal in sehr ernsten Tönen, mal voller Leichtigkeit, es sind Installationen und Bilder zu bestaunen, auch eine Möglichkeit zur Beteiligung gibt es.

Die Eröffnung am 28. Juli um 17 Uhr wird von der Musik des Gitarristen und Improvisationskünstlers Dirk Mündelein begleitet, am Montag und am Mittwoch jeweils von 16.30 von 18 Uhr erwarten die Besuchenden elektronische Klänge des Paderborner Soundkünstlers Adda Schade.

Öffnungszeiten: 28. Juli von 17 bis 20 Uhr, 29. bis 31. Juli von jeweils 11 bis 18 Uhr

Der Eintritt ist frei, über eine Spende für die Arbeit des SKM freuen sich die Veranstaltenden.