Undercover – Im Auftrag des HNF

Spione haben etwas Wertvolles aus dem Museum gestohlen. Nun gilt es herauszufinden, wer die Diebe sind und wo sie das Diebesgut versteckt haben. Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren schlüpfen in diesem Workshop am 21.8. um 10 Uhr in die Rolle echter Detektive. Sie ermitteln im Auftrag des HNF und begeben sich im gesamten Museum auf Spurensuche, um den Kriminalfall zu lösen. Dazu erstellen die Teilnehmer Phantombilder und führen Befragungen durch. Neben einem kühlen Kopf ist auch ein guter Riecher gefragt. Wird die Mission erfolgreich abgeschlossen, erhalten die Nachwuchsermittler ihren eigenen Agentenausweis.

Wer den Dieben das Handwerk legen will, kann sich unter Telefon 05251/306661 oder auf www.hnf.de anmelden. Der Teilnahmebeitrag beträgt 5,- Euro.