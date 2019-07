UniSono Sommerkonzert am 13.7. im Audimax

Spirituals, Gospels, Broadway, Rock und Pop … Der Chor der Universität Paderborn führt beim diesjährigen Sommerkonzert durch die vielfältige amerikanische Musikgeschichte. Begleitet wird der Chor auch in diesem Jahr durch die UniSono-Band mit Sascha Mannheims am Klavier, Christopher Gasse am Bass und Kris Lucas an den Drums. Die Leitung liegt in den bewährten Händen von Chorleiterin Gundula Hense.

Karten gibt es für 12,- Euro beim Paderborner Ticket-Center, im Sekretariat des Fachbereichs Musik, bei allen Chormitgliedern und an der Abendkasse. Studierende und Schüler/innen haben freien Eintritt, benötigen allerdings eine Eintrittskarte. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.