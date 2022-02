Unter Puppen am 4.2. in der Stadthalle Delbrück

Es ist so weit! Fernseh-Hund Wiwaldi und seine Freunde präsentieren ihre neue Live-Show. Martin Reinl und Carsten Haffke schlüpfen in mehr als 40 verschiedene Rollen und präsentieren Puppen-Comedy vom Feinsten. Natürlich sind das alte Zirkuspferd Horst-Pferdinand, die schüchterne Assistentin Charming Traudl und der bissige Kakerlak ebenfalls mit an Bord. Vergessen Sie den Alltag und kommen Sie mit in ein Paralleluniversum voller Flausch und Rausch!

Beginn: 20 Uhr