Unterwegs ab 12.5. im Kunstmuseum im Marstall

In der Ausstellung „Unterwegs“ werden Werke der Dozierenden der Sommerakademie 2023 zu sehen sein. Bei dieser treten die verschiedenen Kunstwerke und Gattungen in einen Dialog und bieten einen Überblick zum Spektrum des Kursangebots der Sommerakademie. Zu sehen sind Arbeiten von Thomas Prautsch, Verena Freyschmidt, Yvonne Most, Stephan Wurmer und Ulrich Langenbach.

Die Ausstellung wird am 12.5. um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 23. Juli zu sehen.

(Das Foto zeigt eine Arbeit des Bildhauers Stephan Wurmer.)