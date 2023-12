Verliebt in einen Roboter? am 7.12. im HNF

Der Fortschritt der Technik ist nicht aufzuhalten und macht auch vor Robotern nicht Halt – sie werden intelligenter und dem Menschen ähnlicher. Doch können wir Menschen auch eine freundschaftliche oder gar liebende Beziehung zu ihnen aufbauen? Am 7. Dezember beleuchtet Prof. Dr. Janina Loh von der Stabstelle Ethik bei der Stiftung Liebenau, das emotionale Verhältnis von Mensch und Maschine. Die Ethikerin zeigt in ihrem Vortrag, dass eine Beziehung zu einem Roboter durchaus denkbar ist und gibt praktische Beispiele aus dem Gesundheitswesen, der sozialen Arbeit – wie Therapie, Betreuung und Pflege – und der Sexrobotik. Welche Risiken und Chancen birgt der Einsatz von Robotern in sozialen Bereichen? Inwiefern ist der Umgang mit Robotern ethisch vertretbar? Was sagt eine emotionale Beziehung zu Robotern über uns Menschen aus?

Ab 17 Uhr bis zum Beginn der Veranstaltung ist das Museum geöffnet und der Eintritt hier wie auch zum Vortrag kostenlos.

Beginn: 19 Uhr

Eine Anmeldung ist auf www.hnf.de/gefuehle-digitalisierung erforderlich.