Virtueller 3D-Rundgang durch die »Häftlingsbaracke«

Die ehemalige KZ-Baracke in Wewelsburg wird derzeit denkmalgerecht restauriert. Der Anbau gehörte zur Häftlingsküche des ehemaligen Konzentrationslagers Niederhagen, so dass davon auszugehen ist, dass hier die Essensausgabe stattfand sowie auch Büroräume und Essensräume untergebracht waren. Die „Häftlingsbaracke“ ist eines der wenigen Gebäude, das aus dieser Zeit erhalten geblieben ist. Genau das macht die Baracke so einzigartig: Geschichte kann an diesem authentischen Ort real erfahren werden. Der Gebäudekomplex wird deshalb zu einem Ge-Denkort ausgebaut und künftig für die historisch-politische Bildungsarbeit des Kreismuseums Wewelsburg genutzt. André Heinermann fotografierte im Auftrag des Kreismuseums die Innenräume im Dezember 2020 dreidimensional, um den Zustand des Gebäudes vor der Innenrestaurierung zu dokumentieren. Entstanden ist ein dreidimensionaler Rundgang, der es Interessierten ab sofort ermöglicht, das Gebäude digital zu erkunden. Eine kurze Einführung der Museumsleiterin Kirsten John-Stucke und kurze eingeblendete Informationen zu Baubefunden ergänzen die Dokumentation.

www.wewelsburg.de