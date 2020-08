Vom Land des Lächelns bis zum lieben Herrn Teufel

Am 8. August startet um 9.30 Uhr im Paderborner Ticket-Center der Verkauf für die Abo-Reihen des Kulturamts in der Saison 2020-2021.

Das Kulturamt der Stadt Paderborn lässt sich von der Corona-Krise nicht unterkriegen und hat die Hoffnung auf ein schönes Paderborner Kulturleben 2020-2021 unter Wahrung der Corona-Schutzbestimmungen. Es wird konkret an Szenarien gearbeitet, wie auf der Bühne und im Zuschauerraum alle Regeln eingehalten werden können. „Vermutlich müssen wir diese Szenarien noch monatelang den Gegebenheiten anpassen, aber von vorn herein abzusagen, ist für uns keine Option,“ sagt Kulturamtsleiter Christoph Gockel-Böhner.

Die Musik-Theater-Veranstaltungen mit dem Landestheater Detmold in der Paderhalle werden zukünftig in der Regel freitags stattfinden. Die Abo-Reihe besteht einerseits aus vier Musiktheater-Vorstellungen mit Orchester und andererseits aus zwei Orchesterkonzerten des Symphonischen Orchesters des Landestheaters unter Generalmusikdirektor Lutz Rademacher.

Die Kooperation mit dem Theater Paderborn im Abo „Gemischtes Doppel – Das Klassiker-Abo“ wird fortgesetzt. Auf dem Programm stehen neben „Der Glöckner von Notre-Dame“, „Das Land des Lächelns“ und „Le nozze di Figaro“ drei Schauspiele: „Woyzeck“ (Georg Büchner), „Die Pest“ (nach Albert Camus) und „Was ihr wollt“ (William Shakespeare).

Es wird auch wieder exquisite Kammerkonzerte geben. U.a. nähert sich das Ensemble Continuum den verschriftlichten Werken des Barock wieder improvisatorisch. Das Auryn Quartett spielt ausgereifte Klassiker und ist selbst schon einer. Eunice Martins begleitet Asta Nielsens Stummfilm-Version von Shakespeares „Hamlet“ am Klavier, das Kuss Quartett und der Spoken Word Artist Bas Böttcher lassen klassische Musik und modernen Poetry Slam ineinander übergehen.

Die Reihe Schülertribüne liegt den Verantwortlichen aus dem Kulturamt besonders am Herzen. Sie richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Geboten werden „Billy“, ein Tanztheater über ein IKEA-Regal von den Tanzkomplizen Berlin, „Ali Baba und die 40 Räuber“, ein Figurentheater vom marotte Figurentheater, Karlsruhe, „Frühling im Garten des Riesen“, ein Konzert mit Barockmusik, frei nach Oscar Wildes „The Selfish Giant“ mit dem Ensemble TARS, und drei Stücke vom Landestheater Detmold: „Der liebe Herr Teufel“, „Ritter Odilo und der strenge Herr Winter“ (Foto: Marc Lontzek) und „Kannst du pfeifen, Johanna?“.