Von Hexen, Helden und Halunken am 17.1. im DeelenHaus

Am Rheinknick bei St. Goarshausen sitzt sie auf einem hohen Felsen und stürzt mit ihrem betörenden Gesang vorbeifahrende Schiffer ins Verderben: Die Sage von der schönen Hexe Lorelei hat in Heinrich Heines 1824 entstandenem Gedicht ihre klassische Form gefunden. Clara Schumanns dramatisch bewegte Vertonung der berühmten Verse steht im Zentrum eines Balladenabends mit Stephan Boving (Tenor) und Stefan Rütter (Klavier und Moderation). Und es ist nur eine von vielen ebenso schauerlichen wie ergötzlichen Geschichten, die das Kölner Liedduo in seinem neuen Programm erzählt …

Tickets erhalten Sie im Paderborner Ticket-Center, unter Tel. 05251/6991850 und per E-Mail unter ticket@deelenhaus.de.

Beginn: 19.30 Uhr