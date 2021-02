Von Social Media bis Mac-Mittwoch

Wer sich für sich Social Media interessiert und wissen möchten, wie man Likes und Abonnenten optimieren oder sogenannte Ads für sich nutzen kann, findet interessante Online-Kurse in der Volkshochschule Paderborn. Die Kurse „Social Ads – günstige Werbung in Sozialen Medien“ am Sonntag, 14. Februar, sowie „Steigern Sie Ihre Likes & Abonnenten, Promotion & Ads“ am Mittwoch, 10. Februar, versprechen einen nützlichen Erkenntnisgewinn. Das bewährte Format „Mac-Mittwoch“ – ebenfalls am 10. Februar – bietet für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger und bereits geübten Usern die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen in der Apple-Welt auszutauschen.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule telefonisch unter 05251/8814300, per E-Mail unter vhs@paderborn.de oder über die Webseite www.vhs-paderborn.de entgegen.