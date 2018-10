Vortrag: Digitaler Humanismus am 22.10. im HNF

Dürfen Computer alles, was sie können? In Form eines Brückenschlags zwischen Philosophie und Science-Fiction entwickelt Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin die philosophischen Grundlagen eines digitalen Humanismus. Dafür zentral ist die Unterscheidung zwischen menschlichem Denken, Empfinden und Handeln einerseits und softwaregesteuerten, algorithmischen Prozessen andererseits. Er entwirft eine Alternative zur Silicon-Valley-Ideologie, für die Künstliche Intelligenz zum Religionsersatz zu werden droht. Laut Handelsblatt ist Nida-Rümelin einer der renommiertesten Philosophen Deutschlands. Er ist Lehrstuhlinhaber für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er war Leiter eines EU-Forschungsprojektes zur Ethik der Robotik und hat sich mit philosophischen und ethischen Aspekten des autonomen Fahrens und generell des Einsatzes von Software-Systemen in der beruflichen und privaten Praxis auseinandergesetzt. Nida-Rümelin gehörte als Staatsminister für Kultur und Medien dem ersten Kabinett Schröders an. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der Europäischen Akademie der Wissenschaften.

Der Eintritt zum Vortrag, der um 19 Uhr beginnt, ist frei. Die Dauerausstellung kann vor dem Vortrag ab 17 Uhr besichtigt werden.