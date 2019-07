Wandtattoos erstellen am 24.7. im HNF

Dem eigenen Kinderzimmer einen neuen Look verpassen – das machen Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren am 16. April von 10 bis 12 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum. Sie gestalten in einem Ferienworkshop für Wände, Türen oder Möbel eigene Wandtattoos. Am Computer können die Teilnehmer eine Vorlage aussuchen oder ihr individuelles Motiv entwerfen, etwa Symbole oder Schriftzüge in allen Farben und Formen. Die Motive werden anschließend auf eine Klebefolie geplottet, die leicht auf- und wieder abgetragen werden kann.

Die Teilnahme kostet 9,- Euro. Eine Anmeldung ist unter Telefon 05251/306661 oder auf www.hnf.de möglich.