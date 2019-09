Warburger Oktoberwoche vom 28.9. bis 6.10.

Am 28. September öffnet zum 71. Mal in ununterbrochener Reihenfolge die Warburger Oktoberwoche ihre Tore. Zum beliebtesten und wohl größten Volksfest zwischen Kassel und Paderborn werden wieder unzählige Besucher die fast 1.000-jährige Bergstadt an der Diemel aufsuchen. Viele Attraktionen auf dem Vergnügungspark werden die großen und kleinen Besucher in die reizvolle Hansestadt locken. In der Gewerbe- und Verkaufsausstellung werden zahlreiche Betriebe aus Handel und Handwerk, Industrie und Dienstleistung ihre Produktpalette präsentieren. Im großen Bier- und Weinzelt sorgt ein abwechslungsreiches Musikprogramm – u.a. ein Auftritt der Kölner Band „De Höhner“ – für gesellige und unterhaltsame Stunden. Das Fest wird umrahmt von vielen kulturellen und sportlichen Sonderveranstaltungen. Die Warburger Geschäfte haben am Sonntag, 29.09.2019 in der Zeit von 13 bis 18 Uhr Uhr für Sie geöffnet.

Das gesamte Programm und weitere Einzelheiten können Sie im Internet unter www.warburg-touristik.de nachlesen.