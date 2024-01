Wasser bewegt am 21.1. die städtischen Museen

Nach fünf Monaten endet am Sonntag, 21. Januar, das große Gemeinschaftsprojekt „Panta Rhei – Wasser bewegt“ in den fünf städtischen Museen. Mit einer Kreativwerkstatt, Mitmachaktionen, Führungen, einer Rallye und erleuchteten Booten auf der Schlossgräfte klingt das Projekt ab 14 Uhr aus.

Im Stadtmuseum findet von 14 bis 16 Uhr die Kreativwerkstatt BLAU statt, bei welcher Kinder ab 5 Jahren und neugierige Erwachsene gemeinsam mit einem Vermittlungsteam Malen, Drucken und Collagieren können. Ab 15 Uhr führt Prof. Dr. Michael Ströhmer durch die Ausstellung „Leben an den Quellen“, abschließend um 16 Uhr bietet Markus Runte M.A. eine Kurz-Führung durch die Ausstellung „wood, waves and energy“ an.

Das Residenzmusem hat in Kooperation mit Textildesignerin Laura Schlütz eine Mitmachaktion im Programm, bei welcher Kleidung mit Naturfarben gefärbt wird.

Im Naturkundemuseum kann von 14 bis 17 Uhr an einer Rallye durch die Ausstellung „Grundwasser lebt“ teilgenommen werden. Von 15 bis 17 Uhr können im Kunstmuseum im Marstall unter dem Motto „Kreuzfahrt ins Glück“ leuchtende Papierboote gestaltet werden, die ab 17 Uhr auf der Schlossgräfte schwimmen. Als Abschluss kann ab 17 Uhr in der Ausstellung „WASSER EIMER WELTEN“ den Wassergeschichten gelauscht werden.

Im Fokus-Atelier im 1. OG des Marstalls zeigen die Teilnehmerinnen der Kunstpraktischen Studien von 14 bis 16 Uhr, wie die Ausstellung „Zirkulation“ in der Städtischen Galerie in ihre eigene künstlerische Arbeit eingeflossen ist.

Um 16.30 Uhr lädt der Freundeskreis Städtische Galerien Paderborn e.V. zum Konzert mit Natalia Grotenhuis und Axel Schweppe in die Galerie in der Reithalle ein. Querflöte, Schlagwerke und verschiedene selbst gebaute Instrumente spüren dem Klang des Wassers nach.

Alle Angebote sind kostenlos.