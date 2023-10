Wassergeschichten am 13.10. im Naturkundemuseum

Was würde ein Wassertropfen von seiner Reise erzählen? Was würde ein Fisch aus dem Meer berichten und gibt es Wassernixen wirklich? Die Geschichten vom Wasser nehmen uns mit in das Wasser und auf das Wasser, ohne dass wir dabei nass werden. Wir treffen uns in einer gemütlichen Runde und lauschen den Geschichten und Erzählungen zum Thema Wasser. Kleine und große Zuhöhrer:innen sind herzlich willkommen.

Beginn: 16.30 Uhr