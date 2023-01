WDR5 Kabarettfest am 9.1. in der PaderHalle

In der PaderHalle Paderborn beginnt man am 9. Januar das neue Jahr mit bester Unterhaltung. Das Programm für die nächste Aufzeichnung des WDR5-Kabarettfestes ist qualitativ hochwertig, informativ UND witzig. Da lassen sich gleich mehrere gute Vorsätze direkt angehen! Kabarettist Matthias Brodowy steht als Gastgeber auf der Bühne und hat natürlich seinen Kollegen Ingo Börchers dabei an seiner Seite. Als Gäste sind Stefan Waghubinger, Liese-Lotte Lübke und Martin Zingsheim (Foto: Tomas Rodriguez) eingeladen.

Beginn: 20 Uhr