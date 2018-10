WE ROCK-Queen am 27.7. in Bad Lippspringe

WE ROCK-Queen und Frank Rohles haben sich dem großen Lebensgefühl verschrieben, welches uns die Band Queen einst schenkte. Die Musiker interpretieren in einem ca. 2,5-stündigen Konzert die bekanntesten Songs von Queen, einer Band, die damals wie heute die Musikwelt bewegt und sie bis heute geprägt hat. Mit WE ROCK-Queen können die Fans dieser Band das unglaublich breite musikalische Spektrum von Glamrock, Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken noch einmal live erleben. Mit Hits wie „I want to break free“, „Radio Ga Ga“, das grandiose „We will rock you“ oder“, „I want it all“ und „We are the champions“ wird das Konzert selbst für anspruchsvolle Queen-Anhänger zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Erlebnis.

Tickets bei der Touristikinformation Bad Lippspringe (05252/97700) und online unter www.westticket.de, www.reservix.de, www.eventim.de. Wir verlosen für dieses Konzert 3×2 Tickets! Mehr Infos finden Sie auf unserer facebook-Seite

Location: Kongresshaus, Beginn: 20 Uhr