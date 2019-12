Weihnachtszauber im Schlosspark

Unter dem großen, glitzernden Stern bietet der festlich geschmückte Marstall-Innenhof im Neuhäuser Schlosspark vom 6. bis 8. Dezember eine vorweihnachtliche Kulisse für ein überwiegend handgefertigtes Warensortiment. Glas-, Textil- und Holzarbeiten, ausgefallener Schmuck und weihnachtliche Dekorationen, Bücher, Spiele und Weihnachtskarten bieten sich als Geschenke an und lassen Vorfreude auf das Weihnachtsfest aufkommen. Aromen von Mandeln und Honig, edlen Kräutern und Gewürzen, von heißen Waffeln, Glühwein und Pfefferkuchen verführen die Nase und wärmen Herz und Magen. Mit glänzenden Augen verfolgen die Kinder die bunten Lichter des Kinderkarussells und erwarten mit Ungeduld die Ankunft von Sankt Nikolaus am Sonntag um 17 Uhr. Ein besonderes Highlight wird dieses Jahr der Auftritt der Kinder-Rockband „Randale“ am Samstag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr sein.