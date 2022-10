WEITER LEBEN – Aktuelle Positionen ukrainischer Künstlerinnen und Künstler

In dieser Ausstellung im Raum für Kunst werden Ereignisse reflektiert, die den Verlauf der Geschichte, die Welt der gegenwärtigen Ukraine und das Leben jedes einzelnen Ukrainers verändert haben. Gleichzeitig zeigen die figurativen und abstrakten Werke der Kunstschaffenden die Vielseitigkeit und Komplexität des menschlichen Lebens. An der Ausstellung nehmen zehn Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Regionen der Ukraine teil: Kyjw, Charkiw und Donbass. Gezeigt werden Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie und Video, die zwischen 2014 und heute entstanden sind.

Vernissage: 8. Oktober um 19 Uhr. Im Rahmen der Eröffnung gibt es die Möglichkeit zum Austausch mit Künstler:innen.

Öffnungszeiten (bis 23. Oktober): Di. bis So. von 16 bis 19 Uhr