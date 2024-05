Wellen – Tauch ein! ab 24.5. im HNF

In die faszinierende Welt der Wellen entführt eine Sonderausstellung im Heinz Nixdorf MuseumsForum. Vom 24. Mai 2024 bis 5. Januar 2025 ist dort die Ausstellung „Wellen – Tauch ein!“ zu sehen.

Wellen umgeben uns überall, obwohl wir nur einige von ihnen direkt wahrnehmen können, z.B. Meeres-, Schall-, Erdbeben- und Lichtwellen. Sie spielen eine bedeutende Rolle in unserem Leben, sei es in der Medizin, der Kommunikation, der Navigation oder beim Blick in die Erde.

Die Ausstellung von focusTerra lädt ein, die Bedeutung, Schönheit und Kraft von Wellen auf spielerische Weise mit allen Sinnen zu erkunden durch zahlreiche großformatige, farbenfrohe Illustrationen und viele Hands-on-Exponate.

Die Besucher können den Klängen von Wellen lauschen, ihre Energie spüren und mit ihnen experimentieren sowie den Klang eines Delfins hören.

Die Ausstellung präsentiert bis zum 5. Januar auf 800 Quadratmetern die große Vielfalt von Wellen – in Natur, Alltag, Kunst und Forschung.

Mehr auf www.hnf.de/wellenausstellung