Weltkindertag 2020: Kinderrechte schaffen Zukunft

Die besondere Zeit unter Covid-19 führt dazu, kreativ mit verschiedenen Situationen umzugehen. Auch in diesem Jahr soll wieder ein besonderes Augenmerk auf den Kindern liegen. Zum diesjährigen Weltkindertag rief das Kinderbüro der Stadt Paderborn alle Kinder dazu auf, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Im Fokus steht dieses Mal das Kinderrecht „Kinderrechte schaffen Zukunft“. In Form eines Malwettbewerbs konnten alle 6- bis 13-Jährigen ihr selbst gemaltes Bild per Post oder Fotoanhang mit E-Mail an das Kinderbüro der Stadt Paderborn senden. Die schönsten Bilder werden am 19. September 2020 von 11 bis 15 Uhr auf einer kleinen Spazierroute durch Paderborn mit Start am Rathaus ausgestellt. Die ausgestellten Bilder gewinnen einen kleinen Preis.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.paderborn.de/weltkindertag oder unter kinder@paderborn.de

(Foto: www.freepik.com)