Weltkindertag 2023 – Jedes Kind braucht eine Zukunft!

Das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland haben das Motto des Weltkindertages 2023 „Jedes Kind braucht eine Zukunft!“ ausgerufen.

Die zentrale Veranstaltung zum Weltkindertag in Paderborn findet am Samstag, den 23.09.2023 statt. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr wird es zahlreiche Infostände und Aktionen von Vereinen, Einrichtungen und Institutionen auf dem Rathausplatz geben, die sich für die Rechte der Kinder stark machen. Und auf dem Schulhof des Gymnasiums Theodorianum haben die Kinder die Möglichkeit, mit Spiel, Spaß und Kreativaktionen ihren Tag zu feiern.

Auch die Kinderbibliothek und das Heinz Nixdorf MuseumsForum bieten in diesem Jahr wieder tolle Aktionen zum Weltkindertag an.

Weitere Informationen zum Programm und Impressionen der letzten Jahre sind unter www.paderborn.de/weltkindertag zu finden.