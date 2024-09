Weltkindertag 2024

Alle Kinder und Familien sind herzlich eingeladen, am 21.9. auf dem Rathausplatz und dem Schulhof des Gymnasiums Theodorianum den Weltkindertag zu feiern. Viele engagierte Vereine, Initiativen und Einrichtungen sowie Gewerbetreibende beteiligen sich und setzen sich so für Kinderrechte und Kinderinteressen ein. In der Zeit von 11 bis 15.30 Uhr wird es viele bunte Aktionen für Kinder und verschiedene Infostände von Paderborner Institutionen und Vereinen geben.

Weitere Informationen zum Programm und Impressionen der letzten Jahre sind unter www.paderborn.de/weltkindertag zu finden. Das Kinder- und Jugendbüro des Jugendamts der Stadt Paderborn freut sich auf ein tolles Weltkindertagsfest!