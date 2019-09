Weltkindertag am 21.9.2019: Wir Kinder haben Rechte!

2019 ist Kinderrechtsjahr: Am 20. November feiert die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ihren 30. Geburtstag.

Auch in diesem Jahr werden wieder Aktionen und Informationen in der Woche vom 14.-22.09.2019 rund um den Weltkindertag angeboten und am Samstag, den 21.09.2019 die zentrale Veranstaltung gestaltet. Geplant sind Infostände und Aktionen auf dem Rathausplatz und Spiel und Spaß auf dem Schulhof des Gymnasiums Theodorianum. Wie im letzten Jahr sollen beide Veranstaltungen parallel zueinander laufen (Infostände: 11 bis 15 Uhr, Spielaktionen: 11 bis 16 Uhr). Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Kinderrechte führt das Kinderbüro eine Kinderrechtewahl mit Kindern aus Paderborn an den Paderborner Grundschulen durch. Die Ergebnisse und das „Gewinner-Kinderrecht“ aus Paderborn werden auf der Feier zum Weltkindertag präsentiert. Wir dürfen also gespannt sein. Weitere Informationen und Impressionen der letzten Jahre sind zu finden unter:

www.paderborn.de/weltkindertag