Wer soll den Heimat-Preis der Stadt Paderborn bekommen?

„Heimat ist Gemeinschaft in Vielfalt“ – Das ist das Motto des Heimat-Preises der Stadt Paderborn, der in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wird. Das Motto ist mit Bedacht gewählt: Heimat, die von möglichst vielen mitgetragen wird, kann nur entstehen, wenn die Gemeinschaft auf lokaler Ebene jede bzw. jeden in der ganz eigenen Identität respektiert und achtet.

Vorschlagsberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Paderborn. Es dürfen Personen, Vereine, Vereinigungen, Verbände und Institutionen vorgeschlagen werden, die sich lokal engagieren. Dieses Engagement kann in vielerlei Bereichen erbracht werden; beispielsweise im Naturschutz, beim lokalen kulturellen Erbe, im Bereich der Inklusion und der interkulturellen Begegnung oder bei der Repräsentation der Heimat auf nationaler und internationaler Ebene. Auch künstlerische oder publizistische Leistungen mit besonders stark Identität stiftender Wirkung können ausgezeichnet werden.

2020 wurde der Heimat-Preis in Paderborn erstmalig vergeben. Den ersten Preis erhielt die Interessengemeinschaft DasRiemeke.de, zwei zweite Preise wurden – zu unserer großen Freude – an Das HEFT sowie den Naturwissenschaftlichen Verein Paderborn e.V. verliehen.

Die Verleihung des Heimat-Preises soll noch im Jahr 2021 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung erfolgen soweit es pandemiebedingt zulässig ist.

Vorschläge können bis zum 3. Oktober 2021 eingereicht werden.

www.paderborn.de/heimat-preis