Werner Schlegel: Skulptur und Bild ab 26.5.

»Werner Schlegel ist Bildhauer durch und durch – die Definition eines Raumes vermittels der Skulptur ist sein oberstes Ziel.« (Martin Gesing)

Skulptur, Malerei und Zeichnung sind die zentralen Elemente im Schaffen von Werner Schlegel. Dabei ist Holz in seinen vielfältigen Erscheinungsformen sein Hauptwerkstoff und die Skulptur sein wichtigstes Ausdrucksmittel. Auch die Arbeiten mit Tusche zeigen den Bildhauer, der den Raum mit seinen kraftvollen Setzungen definieren will. In der Interaktion mit den Skulpturen, entfalten sie eine besondere Kraft. In der Ausstellung in der Städtischen Galerie in der Reithalle sind die Hauptwerkgruppen Werner Schlegels zusammengeführt. Sie machen den Blick frei auf die Intensität seines künstlerischen Ausdrucks.

Die Ausstellung läuft bis zum 1.September.