Whisky, Gin & Co. am 23. und 24.9. im Schloss- und Auenpark

Die altehrwürdigen Mauern des Marstall-Innenhofes umschließen an diesem Wochenende nicht nur den ehemaligen Reitplatz, sondern auch die nächste Ausgabe der Schloß Neuhäuser Spirituosenbörse, einem Fest für alle Sinne. Destillerien und Fachhandel reisen aus ganz Deutschland an, um ihre Angebote an Whisky und Whiskey, Gin, Rum, Brand, Likör und Geist aus heimischer Brennkunst und internationalem Handel vorzustellen. Fachvorträge und Austausch an den einzelnen Ständen mit den Profis bieten Neulingen einen spannenden Einstieg und Kennerinnen und Kennern die Möglichkeit zum Fachsimpeln und Entdecken. Ins Glas schnuppern und natürlich probieren sind ausdrücklich erwünscht. Dazu erwirbt man am Eingang sein eigenes „Nosing-Glas“ für einen Streifzug durch ein breites Angebot aus hochprozentigen Leckereien und natürlich auch einigen alkoholfreien Varianten. Weitere genussvolle Angebote verwandeln diese Nachmittage und diesen Ort in eine kleine Oase, von der man das ein oder andere Stück gerne auch in der Einkaufstasche mit nach Hause nehmen kann.

Eintritt: 7,- € inkl. hochwertigem Nosing-Glas