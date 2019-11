Wie gefährlich ist das Leben im All? am 6.11. im HNF

Das Weltall ist ein faszinierender Ort, an dem ganz eigene Bedingungen gelten. Seit einigen Jahren arbeiten und leben Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS. Was heute wie Routine wirkt, stellt den menschlichen Körper jedoch vor gewaltige Herausforderungen.

Dr. Markus Braun von der Abteilung Lebenswissenschaften im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn erläutert in seinem Vortrag mit welchen Problemen Astronauten im Weltall konfrontiert sind – vom geschwächten Immunsystem über Muskelschwund bis hin zu Appetit- und Schlaflosigkeit. Der Referent stellt vor, wie das DLR Forschungsprojekte unter Weltraumbedingungen durchführt und Gegenmaßnahmen, Strahlenschutz sowie Lebenserhaltungssysteme für die Menschen im Weltraum entwickelt.

Beginn: 19 Uhr