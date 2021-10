Wie schreibt man einen Hit? Songwriting mit Peter Heppner am 21.10.

Dieser kostenlose Workshop des Tonika e.V. ist perfekt für Nachwuchs-Komponist*innen (13-18 J.), die das professionelle Songwriting lernen wollen. Es ist eine Kooperationsprojekt mit dem Paderborner Jugendkulturzentrum MultiCult. Seminar-Leiter ist kein Geringerer als Echo-Preisträger Peter Heppner, einer der profiliertesten und erfolgreichsten deutschen Musik-Autoren. Mit Heppner wird in dem Seminar getextet und komponiert; am Ende soll ein fertiger Song aufgenommen werden. Auf in die Charts!

Der Workshop beginnt um 11 Uhr in den LAVA Studios Paderborn, Schulze-Delitzsch-Straße 19.

Anmeldung: tonika@tonika-ev.de