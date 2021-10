Wiebke Schröder Trio am 30.10. im Deelenhaus

Mit dem Wiebke Schröder Trio kommt eine junge Jazz-Formation, die von sich selbst sagt, sie realisiere philosophisch-lyrischen Jazz. Und das gelingt der Frau am Flügel mit ihren beiden Begleitern an Bass und Schlagzeug fulminant. Das Wiebke Schröder Trio musiziert nicht nur fundamental, sondern auch verspielt, zeitweilig auch experimentell, aber immer in einem satten Groove. Die drei Musiker bringen alles mit, was ein klassisches Klaviertrio im Jazz auszeichnet: ausgereifte Kommunikation, glasklare Natürlichkeit und immensen Tiefgang.

Beginn: 19.30 Uhr