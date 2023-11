Wild Wide North. Mit dem Mountainbike am Polar Kreis am 30.11.

Tobias Woggon, Profi-Mountainbiker und Extremsportler, begibt sich in seinem Vortrag auf eine spektakuläre Reise mit seinem Mountainbike in den hohen Norden zum Polarkreis und noch weit darüber hinaus. Er ist unterwegs in Grönland, Island, Schottland, auf den Färöern und im exotischen Kamtschatka. Wie fährt es sich in den extremen Regionen unserer Erde? Wie entdeckt man die besten Trails? Genau dabei erlebt er die faszinierende Echtheit des Nordens, seine Unberührtheit und manchmal auch seine Kaltherzigkeit. Doch oft waren der Erfolg und das Scheitern seiner Touren auf einem schmalen Grat.

Erleben Sie eine extreme Mountainbike-Tour, die einen spannenden Bogen über viele Länder im hohen Norden spannt – im Wild Wide North!

Eintritt 10,- Euro (Karten im Geschäft). Die kompletten Einnahmen werden der Spee-Gesamtschule gespendet. Damit werden die Fahrrad-Werkstatt und weitere Nachhaltigkeitsprojekte unterstützt.

Ort: Löckenhoff, Karl-Schurz-Str. 14

Beginn: 19.30 Uhr