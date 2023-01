Wilfried Schmickler am 19.1. in der Stadthalle Delbrück

Es hört nicht auf mit dem Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Hass und Intoleranz! Seine Lust dem etwas entgegenzusetzen, hört aber auch nicht auf!

Und so reist Wilfried Schmickler wieder über die Bühnen dieser Republik, bewaffnet mit den Worten der Wahrheit, die er gnadenlos und messerscharf zu führen versteht wie ein Scharfrichter seine Axt, und bereitet dem Publikum einen fulminanten Abend! Neben all dem Furor spürt man auch immer seine Liebe zum Komödiantischen, zum Spiel und auch zur Sprache. Vor allem in Frauenfiguren schlüpft er mit großem Spaß: sei es als Angela Merkel, Loki Schmidt, als Carmen Geiss oder die Queen … Können auf höchstem Niveau, so dass es noch lange in den Zuschauerinnen und Zuschauern nachhallt.

Beginn: 20 Uhr