Zehnter Paderborner Wintersalon

Vom 12. bis zum 26. November 2023 findet im Raum für Kunst der Zehnte Paderborner Wintersalon statt. Alle Künstlerinnen und Künstler der Region sind eingeladen, sich an dieser in OWL einzigartigen Salonausstellung zu beteiligen. Ziel der Veranstaltung ist es, einen qualitativen Querschnitt des künstlerischen Schaffens der Region zu präsentieren und so Kunst, Kunstinteressierte sowie potentielle Käufer zusammenzubringen. Veranstalter ist der Organisationskreis Paderborner Wintersalon unter der Schirmherrschaft des Raum für Kunst e. V. Die Anzahl der ausgestellten Arbeiten ist begrenzt, weswegen die Auswahl durch eine fünfköpfige Fachjury getroffen wird. Zur Deckung der Kosten wird von den ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern eine Teilnahmegebühr von 35,- € erhoben. Die Anmeldung erfolgt durch Abgabe der vollständigen Anmeldeunterlagen in elektronischer Form per Online-Formular unter www.raumfuerkunst.de bis zum 15.09.2023.