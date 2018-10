Zoo Revival Party am 31.10.

Auch in diesem Jahr wird die Nacht wieder zum Club gemacht. Natürlich mit dem typischen ZOO-Sound, der all die großen Funkster, Soulster und R&Biester auf dem Floor vereint. Und das Ganze in einer unbestritten einzigartigen Atmosphäre, wie man sie bereits vom Hören-Sagen-Tanzen-Schwitzen kennt. Die offiziellen ZOO-Direktoren DJ Atilla und DJ Dezibl füttern Euch mit tierisch tanzbaren Grooves und Beats, die direkt auf das Endorphin-Zentrum zielen. In einer Zeit voller Fakes geht eben doch nichts über das ZOOriginal.

Location: B&K, Stedener Feld 2, Beginn: 21 Uhr