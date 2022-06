Zum Lachen ins Kloster

Längst steht Kloster Dalheim auch für hervorragende Live-Kultur, denn die Kulisse der ehemaligen Anlage hat schon mehr als einmal zu grandiosen Konzert-, Theater- und Literaturereignissen eingeladen. In diesem Sommer bittet das Erste Dalheimer Kabarett-Festival zum Lachen ins Kloster. Vom 15. bis 19. Juni stehen fünf Termine an, die dem wunderschönen Veranstaltungsort alle Ehre machen werden. Und weil die Kultur in den letzten Monaten bei allem Bemühen einfach viel zu kurz gekommen ist, bitten die Planer und Planerinnen für jeden Abend gleich die doppelte Portion auf die Bühne. Gespielt werden Duo-Programme, die teils sogar extra für diesen Anlass zusammengestellt werden.

Mit dabei sind

Mi, 15. Juni 2022, 20 Uhr: Matthias Brodowy (Foto: Iris Klöpper) und Ingo Börchers

Do, 16.06.2022, 20 Uhr: Matthias Reuter und Carmela de Feo

Fr, 17.06.2022, 20 Uhr: Jochen Malmsheimer und Uwe Rössler: Zwei Füße für ein Hallelujah – Mit einem Regenten unterwegs

Sa, 18.06.2022, 20 Uhr: Charly Hübner mit musikalischer Begleitung

So, 19.06.2022, 16 Uhr: Syndikat Gold und Dr. Schlager

Karten: www.gemeinsamesache.com