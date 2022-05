Zurück in die Zukunft – Honigbienen im Wald ab 3.6. im Naturkundemuseum

Mit spektakulären Fotografien lüftet der international renommierte Tier- und Naturfotograf Ingo Arndt viele Geheimnisse aus der Welt der wilden Honigbienen. Die großformatigen Bilder zeigen diese Insekten, die von uns Menschen weitgehend unbemerkt, hoch oben in Baumhöhlen zu Hause sind und den Jahreszeiten trotzen. Bilder direkt aus der Baumhöhle zeigen bis ins kleinste Detail das perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenleben im Bienenstock, beginnend mit dem Schwarmeinzug in eine unbewohnte Spechthöhle, über den Wabenbau, die Entwicklung des Volkes, die raffinierte Klimatisierung des Nestes bis hin zur spektakulären Verteidigung gegen angreifende Hornissen.

Mit einem hohen Maß an Bildästhetik und Detailansichten eröffnet Ingo Arndt eine Welt, die uns staunen lässt. Begleitet werden die Fotografien von ausführlichen Texten des Bienenforschers Jürgen Tautz, der auch weithin unbekannte wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen lässt.

