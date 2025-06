20. Tag des Paderborner Sports

Beim Tag des Paderborner Sports am 15.6. ab 14 Uhr verwandelt sich der Schlosspark in Schloß Neuhaus in die größte Sportmeile der Region. Über 90 Paderborner Sportvereine, Abteilungen und Institutionen präsentieren sich und ihre Sportarten und laden Klein und Groß zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Das Angebot umfasst dabei sowohl klassische als auch neue (Trend-)Sportarten. Neben Schlosspark und Marstallinnenhof wird auch die Gräfte zum Sporttreiben genutzt. Besonders fleißige Gäste können im Zuge der „Aktiv gewinnt“-Mitmachaktion tolle Preise der Paderborner Sportvereine sowie der Veranstaltungspartner und Sponsoren gewinnen, indem sie an mindestens 10 Mitmachangeboten der Vereine und Institutionen teilnehmen. Viel Spaß, Action und Unterhaltung verspricht auch das Open-Air-Sportstudio am Brunnentheater. Spannende Interviews mit tollen GesprächspartnerInnen, Vorstellungen verschiedener Sportarten und beeindruckende Vorführungen warten auf die Besucherinnen und Besucher.