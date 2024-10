… ist eine richtig gute Idee. Warum? Weil das HEFT der kulturelle Wegweiser der Stadt und des Kreises Paderborn ist, den eine aktive, engagierte und treue Leserschaft intensiv nutzt – Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Der umfangreiche Veranstaltungskalender und die ausgewählten Artikel bilden den perfekten, vielfach gesehenen Rahmen für Ihre Anzeigenschaltung. Mit der Werbung im HEFT sind Sie Teil eines Stadtmagazins, das seit Jahrzehnten von vielen Menschen in und um Paderborn gelesen und wertgeschätzt wird.

Uli Lettermann (Leiter der Kleinen Bühne Paderborn, Musiker, Dozent) hat zu unserem 40. Geburtstag wunderbar formuliert, was das HEFT für die Stadt und ihre kulturbegeisterten Einwohner bedeutet: „Das HEFT ist für mich eine allmonatliche Entdeckungsreise in die Paderborner Kultur! Was wären wir ohne dieses allumfassende Schatzkästlein, das uns regelmäßig und verlässlich Inhalte, optische und haptische Frische schenkt? Nichts.“