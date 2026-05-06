24. Paderborner Fahrradtag

Ob alter Drahtesel, modernes Mountainbike, stylisches Liegerad, sportliches Gravelbike oder komfortables Pedelec – Fahrradmodelle gibt es für jeden Geschmack, Zweck und Geldbeutel. Beim Paderborner Fahrradtag im Barockgarten von Schloß Neuhaus kann man diese Vielfalt nicht nur anschauen, sondern auch testen: Die Radhändler der Region zeigen zahlreiche Fahrräder unterschiedlichster Hersteller sowie allerlei Zubehör und beraten gerne ausführlich. Und gleich neben den Händlern präsentieren sich bekannte Radrouten und fahrradtouristische Regionen, die Tipps für die nächste Tour oder Inspirationen für den Radurlaub geben. Über das richtige Verhalten im Straßenverkehr berät die Aktion „Sicher auf dem Rad“. Die Verkehrswacht gibt zudem mit einem Fahrradparcours Tipps zum sicheren Radeln.

Auf dem Paderborner Fahrradtag fällt auch der Startschuss für die Teilnahme Paderborns am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“. Bei der vom 10. bis 30. Mai dauernden Aktion geht es vor allem um den Spaß am Fahrradfahren. Gleichzeitig sollen auch viele Menschen für die Nutzung des Fahrrades im Alltag begeistert werden. Möglichst viele Kilometer für den Klimaschutz und für Paderborn erradeln – das ist das erklärte Ziel für die folgenden drei Wochen nach dem Paderborner Fahrradtag.

Hauptattraktion des diesjährigen Fahrradtags dürfte der Clown Fidelidad sein. Mit seinen riesengroßen Schuhen und seiner roten Nase, seinem bunten Fahrrad und seiner lustigen Bollerkarre kommt er in den Schlosspark und lädt Groß und Klein zur Kurzweil ein, um für einen Moment zur Freude des Lebens zurückzufinden.

Die Paderborner Land Route feiert ihr 20-jähriges Jubiläum – ein Besuch am Stand der Tourismusregion Paderborner Land lohnt sich! Die Paderborner Tripad-Freunde sind ebenfalls wieder mit ihren historischen Fahrrädern dabei. Die schon traditionelle Radtour zum Fahrradtag startet gegen 10 Uhr vor dem Paderborner Rathaus.

Gegen 14.30 Uhr findet wieder die große Fundradversteigerung statt. Etwa 20 gut erhaltene Fundräder suchen einen neuen Besitzer. Die Erlöse der Fundradversteigerung werden in diesem Jahr für den guten Zweck an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter gespendet.

Kinder dürfen auf der Hüpfburg des ASC Paderborn nach Herzenslust herumtoben. Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt: In einem gemütlichen Biergarten mit Schwenkgrill am Ufer der Lippe oder bei Waffeln und anderen Köstlichkeiten können sich die Besucher des Fahrradtags entspannen.

Der Eintritt ist wie immer frei!

Weitere Informationen gibt es unter www.paderborn.de/radfahren sowie bei der Tourist Information Paderborn, Tel. 05251/8812980.