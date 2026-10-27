Die Volkshochschule Paderborn wird 80 Jahre jung! Die vhs freut sich darauf, dieses Jubiläum gemeinsam mit vielen Interessierten und Wegbegleiter:innen zu feiern. Zu einem Fest für Groß und Klein sowie zur Eröffnung der Ausstellung „80 Jahre Volkshochschule Paderborn – Zukunft hat Geschichte“ lädt die Volkshochschule Paderborn anlässlich ihres Jubiläums am Sonntag, 8. November, um 11 Uhr herzlich in ihre Räume Am Stadelhof 8 ein.

Nach einer feierlichen Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister Robert Siemensmeyer, die Ministerin Ina Brandes (digital) und die vhs-Leiterin Petra Hensel-Stolz, folgt ein Impulsvortag der Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW, Celia Sokolowsky zum Thema „Volkshochschule: Investition in eine zukunftsfähige Gesellschaft“. Danach besteht die Möglichkeit die Jubiläumsaustellung zu besichtigen, die zentrale Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte von den frühen Nachkriegsjahren bis heute sichtbar macht. Zu erleben ist eine spannende und anregende Zeitreise durch 80 Jahre Bildungsgeschichte mit zahlreichen zeitgeschichtlichen Exponaten und kleinen Giveaways.

Als kommunales Bildungszentrum bietet die vhs heute in einer zunehmend komplexer werdenden Welt ein differenziertes Weiterbildungsangebot, das hilft, sich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, aber auch Spaß macht und zu einem guten gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt.

Kostenlose Schnupperangebote und Mitmachaktionen laden dazu ein, die Vielfalt und Qualität der vhs hautnah zu erleben und auszuprobieren. Mit Getränken und kleinen Kostproben der vhs-Kochdozent*innen ist auch für kulinarischen Genuss gesorgt. Mehr Information gibt unter www.vhs-paderborn.de