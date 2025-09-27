Am 2. Oktober startet das Heinz Nixdorf MuseumsForum die neue Veranstaltungsreihe „After Work im Museum“. Zweimal jährlich öffnet das HNF künftig von 17 bis 21 Uhr seine Türen für alle, die ihren Feierabend in entspannter Atmosphäre inmitten der Ausstellung ausklingen lassen möchten.
Der Delbrücker Autor Dominik Gröpper wird im Museumscafé F7 aus seinem Roman „PaderValley“ lesen, während Cut Spencer den Abend musikalisch untermalt. PaderValley ist ein Roman über Heinz Nixdorf und Paderborn, ein spannender Krimi und eine mögliche Utopie der Stadt an der Pader.
Der Besuch der Veranstaltung und ins gesamte HNF ist an diesem Abend kostenlos.
www.hnf.de