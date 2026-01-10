Was kann ich an der Uni Paderborn eigentlich studieren? Wie sieht ein Hörsaal aus? Wann muss ich mich bewerben? Wie kann ich mein Studium finanzieren? Wie finde ich mich auf dem Campus zurecht?

Beim Campustag am 15.1. haben alle Studieninteressierten (Abiturient*innen, Schüler*innen, beruflich qualifizierte Personen ohne Abitur, Studiengangwechsler*innen, etc.) von 8 bis 14 Uhr die Gelegenheit, sich über die Studienmöglichkeiten an der Universität Paderborn zu informieren und einen Eindruck vom Studienalltag vor Ort zu bekommen.

Das Programm beinhaltet:

– Besuch von Lehrveranstaltungen

– Infovorträge zu Studiengängen und Studienfächern

– Labor- und Bibliotheksführungen

– Campustouren

– Infostände von Fachschaften sowie anderer Einrichtungen

– viele Gesprächsmöglichkeiten

https://www.uni-paderborn.de/studium/studienorientierung/campustag

(Foto: Besim Mazhigi)